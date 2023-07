Die Sparkassenstiftung unterstützt erneut acht gemeinnützige Projekte in Schifferstadt mit einer Gesamtförderung von 11.000 Euro. Dabei sind unter anderem Vorhaben für Integrations- und Überbrückungshilfen und eine mobile Flutlichtanlage.

Laut Sparkasse gehe es um eine breite Palette von Aktivitäten, darunter für Ukraine-Flüchtlinge sowie um Projekte zur Förderung von Kunst und Kultur sowie für Kinder und Jugendliche. Die Stiftungsgelder wurden von Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne), der Kuratoriumsvorsitzenden, und dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkassenstiftung, Oliver Kolb, überreicht.

Eines der geförderten Projekte ist das „Demokratie-Lab“ des Paul-von-Denis-Gymnasiums, ein „Mitmach-Labor für die Zukunft“, wie es heißt. Gelder gibt es demnach auch für die MGV Concordia für das diesjährige Chorkonzert und die Pfälzischen Chortage für geistliche Musik in St. Jakobus fürs Adventskonzert. Der Reitverein Schifferstadt erhält eine Finanzspritze für sein Reitplatzfest und das Team 31 bekommt Mittel für Integrations- und Überbrückungshilfen für Ukraine-Flüchtlinge. Die mobile Flutlichtanlage des TV 1885 Schifferstadt wird ebenso gefördert wie das First Responder-Team des DRK Schifferstadt. Für das Konzert „20 Jahre Da Capo“ geht eine Förderung an den MGV 1854 Schifferstadt.

Kolb betont die Bedeutung von Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Vereine und Initiativen aus Schifferstadt können Förderanfragen unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen stellen. Das Kuratorium wird im Herbst 2023 erneut über die Förderung der Projekte entscheiden.