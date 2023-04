Die ersten Spargel wurden in Dudenhofen schon vor einigen Wochen in kleinen Mengen geerntet. Am Freitag erfolgte der offizielle Spargelstich bei Landwirt Thomas Reeb. Er und seine Kollegen hoffen auf besseren Absatz als vergangenes Jahr.

In vierter oder fünfter Generation – genau kann es Thomas Reeb nicht sagen – betreibt er den landwirtschaftlichen Betrieb in Dudenhofen. Auf zirka zehn Hektar wird Spargel angebaut. „In diesem Jahr ist die Ernte von der Menge her noch verhalten, der Konsum ebenso“, sagt er.

Für den offiziellen Spargelanstich am Freitagvormittag hatte Pfalz-Marketing hoheitliche und küchenmeisterliche Unterstützung auf den Acker geholt. Sternekoch Martin Scharff ist einer derjenigen, die in Jubel ausbrechen, wenn die Spargel- und Erdbeerzeit beginnt. „Ich liebe Spargel in allen Variationen“, verrät der Meisterkoch im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Frage, wie oft er denn das exklusive Gemüse schon selbst gestochen hat, beantwortet er problemlos: „Mehrfach schon.“

Lea I. dagegen ist gespannt, wie sich ihre Premiere auf dem Spargelfeld entwickeln wird. „Ich war noch nie beim Spargelstich dabei und habe es auch noch nie selbst probiert“, gibt sie zu. Dafür kennt sich die Weinhoheit aus Diedesfeld mit den korrespondierenden Weinen zum Königsgemüse aus. „Silvaner, Müller-Thurgau oder Weißburgunder passt gut dazu“, sagt sie.

Mai ist für Köche wichtigster Monat

Zum Spargelstich sind Sauvignon Blanc, Grüner Veltliner und Merlot Blanc vorbereitet. Die schmecken auch zu den Brezeln, die als Alternative zum gesunden Gemüse gereicht werden. „Der Mai ist für uns Köche der wichtigste Monat im Jahr“, verrät Scharff, bevor es mit Kelle und Stecher in die Ackerreihen geht. Dann nämlich kommt mit Spargel und Erdbeeren frische regionale Kost auf die Speisekarte und mit dieser hat der Profi am Herd immer einen Trumpf für Vegetarier oder Veganer in der Hand.

Ein Grundsatz Scharffs lautet: „Ich möchte wissen, wo die Produkte, die ich verarbeite herkommen.“ Deshalb ist er schon auf vielen Spargeläckern gewesen. „Die Wertschätzung für etwas kann man nur kriegen, wenn man sieht, wie es geerntet wird“, stellt er heraus. Lea I. liebt die Spargelcremesuppe ihrer Oma oder das Stangengemüse ganz klassisch mit Schinken und Kartoffeln. Scharff empfiehlt, es auch mal mit Fisch oder Krustentieren zu kombinieren. In seinem Buch „Einfach Spitze“ hat er 40 Möglichkeiten der Zubereitung – selbst als Dessert – zusammengestellt.

„Spargel ist für Dudenhofen etwas Besonderes und eine Delikatesse“, unterstreicht Silke Schmitt-Makdice (SPD), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Hans-Jörg Friedrich vom Vorstand des Pfalzmarktes in Mutterstadt bezeichnet Spargel als „Gold unter dem Gemüse“. Discount-Preise, die zwischenzeitlich im Supermarkt für ausländischen Spargel verlangt werden, täten dem heimischen Absatz nicht gut. „Wir brauchen dieses Jahr den Erfolg, dass die Leute Lust auf unseren Spargel haben“, betont Friedrich. 2022 seien die Landwirte enttäuscht über den geringen Absatz gewesen.