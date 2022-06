Dudenhofener haben lange darauf gewartet, ihr Spargelfest wieder feiern zu können. Am Freitag, 10. Juni, ist es soweit: Um 18.30 Uhr wird die Veranstaltung auf dem Waldfestplatz eröffnet – für Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD) eine doppelte Premiere.

„Das wird mein erster Fassbieranstich“, kündigt Jürgen Hook (SPD) an. Der Kommunalpolitiker wurde 2019 erst nach dem Spargelfest in das Amt eingeführt. Er habe vor der Aufgabe durchaus Respekt, sagt Jürgen Hook, der im Vorfeld durchaus geübt habe, ein Bierfass anzustechen. Für 20 Uhr am Freitagabend hat sich die Band „Green Shot“ angekündigt, die bislang unter dem Namen „Hunting Fox“ bekannt war. Samstagnachmittags läuft der Festbetrieb wieder ab 16 Uhr an, bevor abends (20 Uhr) die Band „Liquid“ auf der Bühne stehen wird.

Programm auch für Kinder

Der Sonntag beginnt mit einem ein musikalischer Frühschoppen inklusive Weißwurstfrühstück ab 10.30 Uhr. Der Verein Glückswerkstatt wird eine Kinderolympiade anbieten. Der Nachwuchs darf für einen guten Zweck Einsatz zeigen und dabei jede Menge Spaß haben.

Den soll es auch auf dem Waldfestplatz geben, sagt Ortsbürgermeister Hook. Während die Älteren gemütlich bei einem kühlen Schoppen und leckeren Gerichten – natürlich auch mit Spargel – zusammensitzen können, haben die Kinder die Möglichkeit, auf einem kleinen Karussell ihre Runden zu drehen oder ihr Glück beim Losen und am Pfeilwurfstand zu versuchen. Süßwaren und Cocktails ergänzen das Angebot an den Ständen.