Am dritten Mai-Wochenende (19. bis 21. Mai) werden das Spargelfest und die Spargelspitzen in Dudenhofen wieder als gemeinsames Fest am Waldfestplatz gefeiert. Darüber informierte Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD). Die Kombi-Veranstaltung hatte sein Vorgänger Peter Eberhard (CDU) eingeführt. Hook ist davon überzeugt. Er machte deutlich, dass es für zwei separate Feste schwer sei, Beschicker zu finden und die Organisation sehr viel Zeit koste, zumal das Ortskartell derzeit keinen Vorsitzenden hat und von fünf Personen kommissarisch geleitet wird.