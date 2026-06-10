Rund um den Spargel dreht sich alles am Wochenende auf dem Waldfestplatz bei den Fußballern in Dudenhofen. Das Gemüse steht dann nicht nur für Kulinarisches Pate.

Spargellied, Spargelcup, Spargelvariationen: Das Spargelfest widmet sich dem weißen Gold in verschiedenen Facetten. Gefeiert wird wieder auf dem Waldfestplatz. Aktionen für alle Generationen und Musik für jeden Geschmack sollen die drei Festtage kurzweilig werden lassen.

Eröffnet wird das Spargelfest am Freitagabend, 18 Uhr, mit dem Fassbieranstich durch Bürgermeister Jürgen Hook (SPD). Der Nachwuchs der Kita „Naseweis“ hat die Stimmen geölt, während sich die Jugendgarde des Karnevalvereins für eine Tanzeinlage aufwärmen wird. Bevor die erste Live-Band – die Kirchberger – auf der Bühne loslegen wird, kommen die Gäste noch in den Genuss von Guggemusik mit den Pfälzer Schorlekloppern.

Spieleparcours und Spendenlauf

Die sportliche Komponente überwiegt am Samstag. Schon um 10 Uhr geht der erste Spargel Glücks Cup in der Ganerbhalle los. Dahinter verbirgt sich der inklusive Handballtag der HSG Dudenhofen-Schifferstadt. Neben dem Ballsport wartet ein Spieleparcours darauf, von Kindern erobert zu werden. Anpfiff zum 2. Spargelcup Ü40 ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz des FV Dudenhofen. Eine Stunde später machen sich Freunde des Laufsports auf den Weg, wenn der Verein Glückswerkstatt zum fünften Spendenlauf für den guten Zweck aufruft. Start ist am Waldfestplatz. Parallel dazu öffnen die Stände der Anbieter beim Spargelfest, das vom Ortskartell organisiert wird. Spargelgemüse mit Pfannkuchen, Spargelsalat und eine traditionelle Spargelpfanne huldigen dem Königsgemüse aus Dudenhofen. Dazu wird ab 20 Uhr Musik der Band XXTRA serviert.

Public Viewing zum Deutschlandspiel

Der Sonntag startet mit einem Weißwurst-Frühstück und Kuchenverkauf beim FVD inklusive zünftiger Begleitung durch die Stadtkapelle Speyer, die den Staffelstab um 14 Uhr an die BigBand Dudenhofen übergibt. Eine Kinderolympiade mit Tombola soll dem Nachwuchs ab 10.30 Uhr die Zeit vertreiben. Die Jugendfeuerwehr klinkt sich um 14 Uhr mit „Spiel und Spaß“ ein.

Nicht außer Acht gelassen wird die Fußball-Weltmeisterschaft. Ab 19 Uhr beginnt das Public Viewing zum Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao.

Eine Besonderheit begleitet das Spargelfest 2026: Zur Eröffnung wird nämlich der erste Spatenstich für das neue Sport- und Funktionsgebäude des FVD gesetzt.