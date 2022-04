Endlich: Neun Vereine und der Freundeskreis Spargelschälen haben am Sonntag mit Hunderten Gästen die Spargelsaison eröffnet. Zwei Jahre lang fand kein Spargelessen in der Dudenhofener Festhalle statt. Jetzt gibt es bis zum 7. Juni jeden Sonntag Spargel satt.

„Ganz toll“, „so schön“, „bis nächsten Sonntag“: Dankbar verabschieden sich die Gäste von den Verantwortlichen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFG), die das erste Spargelessen seit Pandemiebeginn organisieren. Vorstandsmitglied Antje Simon schätzt, dass rund 300 Spargelliebhaber zur Premiere gekommen sind. 150 Kilogramm Spargel seien am Samstag geschält und am Sonntag zubereitet worden, berichtet sie vom unermüdlichen Einsatz des Freundeskreises Spargelschälen und der KFG-Frauen in der Küche.

Um 8 Uhr hätten die Frauen voller Tatendrang in der Festhalle gestanden, berichtet Simon. Was dann kam, war so nicht geplant – totaler Stromausfall. Eine Stunde später war alles repariert, jeder an seinem Platz, der Spargel im Topf. „Jeder Handgriff sitzt“, schildert die KFG-Frau Küchenroutine, der auch zwei Jahre Unterbrechung nichts anhaben können.

Alle 28 Tische im Saal sind besetzt. Adolf Schlick hat seine Mahlzeit gerade beendet. „Es hat hervorragend geschmeckt“, schwärmt der 86-Jährige vom lange entbehrten Spargel auf dem Teller. „Sonntags ist die Festhalle bis Juni meine Anlaufstelle“, ist er sicher. Schon vor Pandemieausbruch war Schlick regelmäßiger Gast beim Spargelessen. Er fühlt sich „superwohl“ in der Gemeinschaft der Spargelfans. Emilia Bayrektar hat den Spargel in Dudenhofen kennen- und lieben gelernt. „In jeder Saison muss ich ihn einfach essen“, sagt sie. Seit Jahren betreut die Polin einen Senior in Dudenhofen. „Opa ist krank“, erklärt sie, warum sie das Essen heute für ihn und sich abholt.

Zwei Jahre „Spargel-Entzug“

Am Nebentisch warten Heidelinde und Heinz Sternberger aufs Essen. Dafür sind sie extra aus Berghausen gekommen. „Ich bin sehr gespannt, wie der Spargel nach zwei Jahren Entzug schmeckt“, sagt er. Seine Frau koche das Gemüse auch oft zu Hause. „Gekauft wird Spargel nur in Dudenhofen“, sagt sie. Auf diesem Gebiet gibt es bei den Sternbergers keine Kompromisse. In der Festhalle kehrt das Paar gerne ein. „Wir verbinden den Besuch mit einem Waldspaziergang nach dem Mittagessen“, entwirft er den Sonntagsplan bis zum Nachmittag. Zwei Tische weiter sitzt der Römerberger Bürgermeister Matthias Hofmann mit seiner Familie. „Hier trifft man immer lauter nette Leute.“ Heidelinde Sternberger freut sich über neue und bekannte Gesichter.

Auf die übliche Radtour hat Roland Wanninger an diesem regnerischen Sonntag verzichtet. „Die Alternative schmeckt sehr gut“, bewertet er das Spargelgericht mit Schnitzel auf seinem Teller. Gerne habe er die Tradition wieder aufgenommen, in Dudenhofen „extra leckeren Spargel“ zu essen, sagt der Ludwigshafener mit bayerischen Wurzeln. Viel Hochachtung hat er vor denen, „die den Spargel auf den Feldern mühsam aus der Erde ziehen“. Seit er Witwer ist, bereitet er das Gemüse zu Hause nicht mehr zu. „Das lohnt den Aufwand nicht“, meint Wanninger. Zudem sei er in Dudenhofen in bester Gesellschaft.

Servieren im Minutentakt

Etwa 25 ehrenamtliche Helfer kochen, servieren und empfangen die Gäste, sie stehen an der Spülmaschine oder hinter der Theke. „Wir sind hier im Dienst unserer Frauen“, erklärt Rainer Kübitz, warum der Getränkeausschank männlich besetzt ist. Gemeinsam mit Georg Larscheid und Heinz Grundhöfer füllt er Gläser vorwiegend mit Wein- und Apfelschorle. Dampfende Spargelgerichte werden im Minutentakt an den Männern vorbei an die Tische getragen. Sobald jeder Gast versorgt ist, gibt es Essen für die Helfer. Die Mundschenks freuen sich schon darauf. „Der Duft macht hungrig“, sagt Larscheid.

Noch ist es nicht soweit. „Wir weisen niemanden ab und schmeißen keinen raus“, betont Simon. Sie glaubt nicht, dass alle Gäste bis 15 Uhr gegangen sind. „Inklusive Ab- und Aufräumen könnten wir um 18 Uhr fertig sein“, bereitet sie sich und die anderen auf einen arbeitsreichen Nachmittag vor. Draußen wartet ein junges Paar mit Hund auf Einlass. Ob es für den Vierbeiner ein Schnitzel gibt, ist noch nicht endgültig geklärt.