In der Pfalz hat die Spargelzeit in diesem Jahr außergewöhnlich früh begonnen. „Ich kann mich an keinen früheren Start erinnern“, sagt der Mutterstadter Landwirt Hartmut Magin. Bereits Anfang März wurden die ersten Stangen im Rhein-Pfalz-Kreis gestochen. Dafür haben viele Bauern die Saison vor dem Johannistag am 24. Juni beendet. War es nun ein gutes Spargeljahr?

Hartmut Magin hat bereits ganz andere Sorgen. Der Vollernter für die Kartoffeln zickt. Die Pfälzer Grumbeere starten jetzt in die Saison und verlangen die Aufmerksamkeit