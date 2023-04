Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Richtfest hat der Kreiswohnungsverband in der Goethestraße 2a in Limburgerhof gefeiert. Die Bauarbeiten dort hatten am 29. Oktober vergangenen Jahres begonnen. Zwölf Wohneinheiten zu 60 Quadratmetern für Familien mit geringen bis mittleren Einkommen sollen hier bis Ende des Jahres fertig werden. Der Standort ist Teil eines neuen Konzepts des Kreiswohnungsverbands (KWV).

Unmittelbar hinter der Goethestraße 2a steht ein Schwestergebäude, das noch einmal ebenfalls für zwölf Wohneinheiten ausgelegt ist. Zusammen sind das über 1500 Quadratmeter