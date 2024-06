Die starken Einschränkungen während der Corona-Pandemie könne man bei vielen Böhl-Iggelheimer Kindern und Jugendlichen noch deutlich merken, berichtete Heiko Gierczyk, Sozialarbeiter und Streetworker der Gemeinde, in einer Sitzung des Kriminalpräventiven Rats. Kritik äußerte er an Eltern, die ihren Kindern in Bezug auf Alkohol ein schlechtes Vorbild seien.

Ein Teil der Kinder und Jugendlichen habe nach den Zeiten von geschlossenen Schulen und Homeschooling den Anschluss in der Schule nicht mehr gefunden, berichtete Sozialarbeiter Heiko