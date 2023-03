Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon lange vor dem aktuellen Rhein-Hochwasser haben Altriper Politiker auf ein Konzept gedrängt, auf das ihre Ortsgemeinde im Katastrophenfall zurückgreifen kann, um die Bürger schnell in Sicherheit zu bringen. Erstellen sollte es die Verwaltung, und zwar für die gesamte Verbandsgemeinde Rheinauen. Wie weit die Arbeit gediehen ist, darüber ließ sich der Altriper Rat am Donnerstag informieren – und erneuerte dabei seine Kritik am Land.

Altrip. Der Rheinhauptdeich in Otterstadt muss an einer maroden Stelle noch immer saniert und erhöht werden. Bricht er, würden die Wassermassen binnen kurzer Zeit an der Nachbargemeinde