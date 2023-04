Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verreisen trotz Corona? Die Bewohner der Waldparkresidenz haben es gemacht. Die Sopranistin Ulrike Machill hat sie auf eine musikalische Reise durch Österreich und Frankreich mitgenommen. „Wir geben Corona jetzt mal den Laufpass und denken in der nächsten Stunde nicht an Krankheiten und Gebrechen“, sagte sie zum Konzertbeginn am Mittwochnachmittag.

Los geht es in Tirol mit der „Christel von der Post“. Spätestens beim nächsten Lied, „Im Weißen Rössl“, springt der Funke über. Einige beginnen, sich