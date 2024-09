Sonja Regenauer folgt auf Günther Pfadt und ist seit diesem Monat neue Kulturbeauftragte der Ortsgemeinde Otterstadt. Die 67-Jährige möchte Angebote für alle Altersklassen machen.

Regenauer wurde vom neuen Ortsbürgermeister Theo Böhm ( CDU) und ihrem Vorgänger Günther Pfadt für das Amt vorgeschlagen und einstimmig vom Ortsgemeinderat bestellt. Die 67-Jährige ist bereits als Ortskartellvorsitzende und Chefin des Gesangvereins Germania bekannt. Böhm ist daher der Meinung, dass Regenauer über genug Erfahrung, Organisationstalent und Kontakte verfügt, um ihre Aufgabe gut zu meistern. In ihrem neuen Amt, für das sie eine Aufwandsentschädigung von 250 Euro pro Monat erhält, organisiert sie eigenverantwortlich Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Senioren- und Kulturarbeit.

Regenauer möchte ausdrücklich Angebote für alle Altersklassen machen und nimmt vor allem den Nachwuchs in den Blick: „Mir liegt viel daran, Veranstaltungen für Kinder zu organisieren“, sagt die Otterstadterin und nennt als Beispiele Theater- oder Zirkusaufführungen im Remigiushaus. Neben neuen Angeboten wolle sie an traditionellen Veranstaltungen, die sich bewährt haben, festhalten. Regenauer spricht in diesem Zusammenhang das Galakonzert mit Boris Leisenheimer sowie internationalen Sängerkollegen und Nachwuchskünstlern am Ostermontag an und nennt auch die Partnerschaftstreffen mit der badischen Gemeinde Brühl.