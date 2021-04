Das Impfzentrum in Schifferstadt hat sich am Wochenende an der Sonderimpfaktion beteiligt, für die das Land zusätzlich über 600 Dosen des Biontech-Impfstoffs zur Verfügung stellte. Neben den ursprünglich geplanten 700 Impfungen pro Tag konnten laut Kreisverwaltung am Samstag und Sonntag rund 2100 Menschen geimpft werden. Dafür wurde außerplanmäßig die Aula des Schulzentrums Schifferstadt für eine weitere Impfstraße genutzt. Verimpft wurde außer Biontech auch der Impfstoff von Astrazeneca. Die zusätzlichen Termine für das Wochenende wurden vom Land kurzfristig vergeben. „Ich freue mich, dass es uns recht reibungslos gelungen ist, diese Zusatztermine für die Bevölkerung des Rhein-Pfalz-Kreises anbieten zu können“, berichtet Landrat Clemens Körner (CDU). Er dankt allen Einsatzkräften.

„Wir haben unser Impfzentrum bereits in der Osterzeit hochgefahren, um an unsere Kapazitätsgrenzen zu gelangen. Somit können wir sehen, wie gut unsere Abläufe funktionieren beziehungsweise, wo noch nachgebessert werden kann. Im Moment fahren wir mit rund 700 Impfungen täglich im Zwei-Schicht-Betrieb und nutzen dafür zwei Impfstraßen“, erläutert Impfzentrumskoordinator Tilo Meinke. „Unser Team ist hochmotiviert und engagiert, wofür ich mich sehr bedanken möchte.“ Gerade solch ein Einsatz wie am Wochenende sei keine Selbstverständlichkeit.

Am Samstag erfolgte im Impfzentrum Schifferstadt die 25.000 Impfung. Landrat Körner überreichte dazu ein Präsent mit Sekt und Wein sowie Pralinen.