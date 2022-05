Der Speyerer Mediziner Gerald Haupt, der in der St.-German-Straße ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) betreibt und für mehrere große Impf-Aktionen in Speyer verantwortlich zeichnet, bietet nach eigenen Angaben am Samstag, 28. Mai, von 8.30 bis mindestens 10 Uhr in seiner Praxis einen Termin für offenes Impfen an. Diese richtete sich insbesondere an Kinder zwischen fünf und elf Jahren, für die die Ständige Impfkommission (Stiko) vor wenigen Tagen die Corona-Schutzimpfung empfohlen hat. Aber auch Erwachsene, die sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen möchten, seien willkommen. „Bei den Kindern zwischen fünf und elf Jahren sind nur 20 Prozent geimpft“, teilt der Mediziner mit. „Die vielen Infizierten sind vor einer erneuten Infektion im Herbst nicht gut geschützt. Und dann kann es eine andere, möglicherweise schwerere Virus-Variante sein. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, hier Immunität aufzubauen.“ Die Impfung, betont Haupt, habe nicht nur die Aufgabe, eine Infektion zu verhindern. Seit dem Auftreten von Omikron sehe man häufiger Infektionen trotz Impfung. „Die Impfung verhindert vor allem schwere Verläufe“, so Haupt. Diese kämen, wenn auch seltener, auch bei Kindern vor. Von den mehr als 25.000 Impfungen, die Haupt mit seinem Team bisher durchgeführt hat, entfallen laut dem Mediziner rund 2000 auf Kinder zwischen fünf und elf Jahren.