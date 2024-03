Die Ortsgemeinde Otterstadt sowie die Kindergärten und die Grundschule laden für Samstag, 16. März, wieder zum Sommertagsumzug in die Ortsmitte ein. Höhepunkt ist die Verbrennung des Winters in Form eines Schneemanns auf dem Königsplatz. Die Aufstellung des Zugs beginnt um 14.45 Uhr an der Grundschule. Es wird gebeten folgende Reihenfolge zu beachten: Freiwillige Feuerwehr, Schneemann, protestantischer Kindergarten Arche Noah, katholische Kita Casa Vincentina, kommunale Kita Abenteuerland, Grundschule, Feuerwehr. Der Umzug setzt sich um 15 Uhr in Bewegung. Die Teilnehmer laufen durch die Luitpoldstraße, Querstraße, Ringstraße zum Königsplatz. Dort wird ein kleines Programm geboten und dann wird mit der Verbrennung des Schneemanns der Frühling begrüßt.