Das Sommerquiz ist schon zu einer kleinen Tradition auf der Land-Seite der Speyerer Runschau geworden. Auch in diesem Jahr veröffentlichen wir während der Sommerferien jede Woche ein Foto, das unsere Fotografen in einem Ort im Speyerer Umland gemacht haben. Die Aufnahmen zeigen Details eines Gebäudes oder anderer markanter Punkte zeigen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, dürfen raten, was die Fotos darstellen. Geknipst wurde entweder in einem der Orte der Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Rheinauen, in Lingenfeld oder in Schwegenheim. In der jeweils folgenden Woche lösen wir das Rätsel auf und präsentieren ein neues Rätselbild. Los geht es mit einem ungewöhnlich geformten Gebilde, das unter freiem Himmel steht. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jede Woche zwei „Uffbasse“-Handtücher, einen 20-Euro-Tankgutschein sowie eine 0,5-Liter-RHEINPFALZ-Dubbetasse zum Abholen in der Redaktion. Lösungen können bis spätestens Montag, 1. August, geschickt werden: per E-Mail an die Adresse redspe@rheinpfalz.de, per Fax an 06232 130733 oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, 67346 Speyer.