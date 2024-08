27 Leser haben richtig geantwortet und erkannt, dass auf unserem Rätselbild vergangene Woche der Kreisel am Wasgau-Markt an der Kreuzung von Schifferstadter Straße und Albert Einstein-Allee am westlichen Ortsausgang von Waldsee abgebildet war. In der Mitte steht die Sandsteinskulptur „die Welle“ des Heidelberger Künstlers Halil Kacemer.

Von Christine Kraus

Vor gut 20 Jahren hätte man an dieser Stelle nur eine Straße gesehen. Keinen Kreisel, keine Albert-Einstein-Allee, keine Skulptur, keinen Wasgau-Markt. Dieses Foto zeugt davon, wie viel sich in den vergangenen 20 Jahren in Waldsee getan hat. Möglich hat all das die Erschließung des Neubaugebiets Speckgewanne gemacht. Erst durch dieses Neubaugebiet konnte der erste Teil der westlichen Ortsumfahrung von Waldsee, die heutige Albert-Einstein-Allee, gebaut werden. Der Auftrag für den Bau dieser Straße und der beiden Kreisel an der Tankstelle und am Wasgau-Markt, den es da freilich noch nicht gab, wurde am 7. April 2004 an die Speyerer Baufirma Johann Schön und Sohn vergeben, erinnert sich der damalige Waldseer Bürgermeister Otto Reiland (CDU). Fertigstellung sei dann Ende 2004/Anfang 2005 gewesen, denn im Januar 2005 habe der Bauausschuss der Ortsgemeinde dem Vorschlag des Bauhofs zugestimmt, die Innenfläche der beiden Kreisel mit Gras einzusäen, jeweils vier Hainbuchen zu pflanzen – von denen einige inzwischen nicht mehr stehen – und an den Straßeneinmündungen runde Blumenrabatten anzulegen. So haben es die Bauhofmitarbeiter dann auch gemacht.

Skulpturen für die Ortsausgänge

Die Sandsteinskulptur in der Mitte des Kreisels kam im Frühjahr 2009 dazu. Auf Anregung der damaligen Leiterin der örtlichen Volkshochschule, Hanni Fuchs, wurde im April 2009 hinter der Sommerfesthalle ein dreiwöchiges Bildhauersymposium veranstaltet, mit dem Ziel eine Skulptur aus rotem Sandstein für jeden der fünf Waldseer Ortsausgänge zu bekommen. Thema des Symposiums war „Alles im Fluss“. Fünf Künstler aus ganz Deutschland, Frankreich und Polen wurden eingeladen, darunter Halil Kacemer aus Heidelberg. Für ihn, der sich bis dahin als Künstler vor allem mit Keramik befasst hatte, war es die erste große Sandsteinskulptur. Eine Welle, die gleichzeitig einen Tropfen darstellt, zeigte sein Entwurf. Es ist ein bisschen anders gekommen als geplant, der Sandstein war an einigen Stellen weicher als gedacht, so dass die Welle letztlich oben geschlossen ist. Den tonnenschweren Stein hat Kacemer fast ausschließlich mit der Hand bearbeitet.

Mit dem Bau des Wasgau-Marktes wurde im Juni 2014 begonnen. Ein langes Jahr ohne Supermarkt im Ort ging Anfang Februar 2015 mit dessen Eröffnung zu Ende. Der alte Wasgau-Markt in der Franz-Schubert-Straße war Anfang März 2014 geschlossen worden.

Vierter Abzweig fehlt noch

Wenn unser Fotograf in einigen Jahren noch einmal ein Luftbild von diesem Kreisel macht, wird es mutmaßlich wieder anders aussehen. Denn dann ist wahrscheinlich der langersehnte Lückenschluss der Westumfahrung zwischen Albert-Einstein-Allee und Rehhütter Straße fertig, und von oben wird eine vierte Abzweigung am Kreisel zu sehen sein.

