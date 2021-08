Beim vorletzten Teil unseres Sommerrätsels war das älteste Fachwerkhaus Lingenfelds gesucht. Es steht in der Neustadter Straße. 17 Leser haben das erkannt. In dieser Woche gibt es zum letzten Mal die Chance auf einen Gewinn für alle Quizfreunde.

„Dieses tolle Fachwerkhaus ist weitestgehend noch in seinem Originalzustand“, heißt es in der Beschreibung auf der „Hoppla“-Internetseite, die 35 Lingenfelder Sehenswürdigkeiten vorstellt. „Aus den Unterlagen geht hervor, dass dieses Fachwerkhaus zurzeit das älteste Haus in Lingenfeld darstellt“, wird berichtet. Errichtet hätten das Gebäude Johann Peter Ackermann und Eva Catarina Ackermenin im Jahr 1723. Die heutigen Bewohner hätten das Haus im Jahr 2008 gekauft und anschließend mehrere Jahre aufwendig renoviert.

Insgesamt 35 „Hoppla“-Stellen hat der Lingenfelder Rolf Reinbold für seine Internetseite zusammengetragen, mit der er deutlich machen will, wie viel Sehenswertes es in seinem Wohnort eigentlich gibt. Die Stellen lassen sich auf einer Karte anklicken, woraufhin der Besucher nicht nur Bilder der Sehenswürdigkeit angezeigt bekommt, sondern auch mit den historischen Hintergründen versorgt wird. Auf der Seite www.lingenfeld.de/hoppla/ werden nicht nur historische Gebäude vorgestellt, es wird zum Beispiel auch erklärt, was es mit dem Galgenplätzel auf sich hat, was der „Brinnelsberg“ ist und was das Besondere an einem Birnbaum im Duffeler Ring ist. Reinbolds Fazit, nachdem er bei seinen Recherchen seinen Wohnort selbst ganz neu kennengelernt hat: „Lingenfeld liegt nicht nur gut, sondern ist auch schön.“

Platz zum Feiern

Das nächste Foto zeigt einen Ort, an dem im Sommer gerne mal gefeiert wird – zumindest war das vor der Pandemie der Fall. Haben Sie erkannt, worum es sich handelt? Dann schicken Sie die Lösung bis spätestens Montag, 30. August, per E-Mail an die Adresse redspe@rheinpfalz.de, per Fax an 06232 130733 oder per Post an DIE RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, 67346 Speyer.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir zwei RHEINPFALZ-„Uffbasse“-Handtücher, einen Zehn-Euro-Tankgutschein sowie zwei RHEINPFALZ-Dubbetasse zum Abholen in der Redaktion.

