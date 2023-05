Regionale Kultbands geben sich beim Sommer Open Flair vom 7. bis 10. Juni des ASV Maxdorf die Mikros in die Hand. Der Sportverein hat für das Feiertagswochenende das „Who is Who“ der Schorle-Rocker verpflichtet. Dazu gibt’s viel Gaudi für große und kleine Kinder – und natürlich reichlich Essen und Getränke.

Der Auftakt des Vereinsfests am Mittwoch, 7. Juni, ist gleich ein Knaller: Die Anonyme Giddarischde rocken ab 20 Uhr den Longvic-Platz. Schon die kleinsten Pälzer Buwe und Mädle können ihr „Palzlied“ und ihre „Ode an die Lewwerworscht“ mitträllern. Eintritt: 12,50 Euro (Vorverkauf), 15 Euro (Abendkasse). An Fronleichnam, Donnerstag, 8. Juni, gehört der Longvic-Platz den großen und kleinen Kindern: Der ASV wird eine 34 Meter lange Hüpfburg aufbauen sowie einen Menschenkicker und eine Wasserschlacht-Arena. Und es kann sich auf einem Teufelsbalken, einer Big-Baller-Hüpfburg, beim Fußball-Billard und auf einer Bowling Bahn ausgetobt werden. Der Eintritt ist jeweils um 10, 12, 14 und 16 Uhr und kostet fünf Euro pro Person für 100 Minuten. Ab 10 Uhr öffnet die Küche mit Tagesessen, und es gibt Kuchen. Ab 20 Uhr spielt die Party-Band XXtra. Dann kann laut Verein zu Linkin Park, Rammstein, Foo Fighters und Co. abgerockt werden. Eintritt: 7,50 Euro (Vorverkauf), zehn Euro (Abendkasse).

Der Freitag, 10. Juni, gehört den Schlagerfans: Jens Huthoff und Band spielen Songs von Helene Fischer, Roland Kaiser oder Nena. Los geht’s ab 20 Uhr. Die Könige des Schorlerocks, Grand Malör, rocken die Bühne zum Abschluss am Samstag ab 20 Uhr. Totsicher werden die Fans wieder auf die Kultfrage „Habt ihr Bock auf ’ne geile Party?“ antworten: „Babbel net, mach Musigg!“ Eintritt für beide Bands: 12,50 (Vorverkauf), 15 Euro (Abendkasse).

Der Erlös und die Spenden kommen laut Veranstalter, der ASV Fußball-Förderverein, komplett den Aktiven und Jugendmannschaften zugute. Vorverkaufsstellen in Maxdorf sind: Restaurant La Fenice, Longvic.Platz 2, und Eddls Lotto Shop, Hauptstraße 65.