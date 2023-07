Der Musikverein Harmonie setzt die Tradition seiner Sommerkonzerte fort. Am Samstag, 15. Juli, startet das Open-Air um 19 Uhr vor dem Zentrum Alte Schule. Ab 18 Uhr hat die Cocktailbar geöffnet und es gibt Speisen. Bei schlechtem Wetter geht’s ins Zentrum Alte Schule.

Unter der musikalischen Leitung des Solo-Klarinettisten und Dirigenten Sebastian Lastein präsentieren zirka 40 Musiker des Harmonie-Orchesters einen bunten Mix aus italienischen Werke, Rock, Pop und Filmmusik. Sebastian Lastein wird auch wieder die Moderation übernehmen und Hintergründe, Geschichten und Inhalte der einzelnen Werke dem Publikum nahebringen. In diesem Jahr ist mit Marco Santini ein international renommierter Geiger dabei. Gefördert wird die Veranstaltung von der Klangkunst-Reihe der Ortsgemeinde.

Konzerte in aller Welt

Bevor das Harmonie-Orchester die Bühne betritt, wird der Nachwuchs des Vereins unter der Leitung von Juliana Neuhaus sein Können präsentieren. Höhepunkte des Abends wird dann das Zusammenspiel des Harmonieorchesters mit Marco Santini setzen. Der in der mittelitalienischen Region Le Marche geborene Geiger studierte Violine am Konservatorium in Fermo und perfektionierte sein musikalisches Können an der Musikhochschule Mannheim. 2005 gründete Santini das Mannheimer Ensemble mit jungen, talentierten Musikern, das sich seither einen Namen in aller Welt gemacht hat. Als Solo-Geiger und Komponist gibt er Konzerte in aller Welt.

In Dannstadt konnte Marco Santini bereits zwei Mal das Publikum begeistern. Und auch dieses Mal wurden seine Kompositionen, die eigentlich für Solo-Geige und Streichorchester gesetzt sind, extra für das Zusammenspiel von Geige und sinfonischem Blasorchester umarrangiert. Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Es gibt sie im Blumenfachgeschäft Unverblümt, Hauptstraße 213; im Werkstattladen By Monja, Böhler Straße 9; der Bäckerei Burdan, Neckarstraße 12; der Birken-Apotheke, Hauptstraße 12 und im Blumenfachgeschäft Pusteblume, Speyerer Straße 37.