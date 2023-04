Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 16-jährige Kristina Hohl nimmt die Lesesommer-Aktion gerne zum Anlass, sich in ihrer Stammbibliothek, der KöB Rödersheim, nach neuen Schmökern umzuschauen. Ein Schokokuchen, der es in sich hat, ein heißer Flirt und ihr Lieblingsland England in einem Buch vereint waren einfach zu verführerisch. Das und noch viel mehr bietet Alexandra Fischer-Hunolds Teenager-Krimi „Eine Leiche zum Tee.“

Die Wege zum auserwählten Buch können recht unterschiedlich sein. Dass der aktuelle Bücherfund der Jugendlichen aus Gronau einmal mehr ein Krimi sein sollte, war Zufall.