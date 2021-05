Ein Wasserfan mit einem Faible für Fantasy-Literatur hat sich während der Lesesommer-Aktion des Landesbibliothekszentrums in ein Buch über einen germanischen Sagenhelden verguckt. Der zwölfjährige Alexander Löwen empfiehlt den ersten Band des Buchs „Burg Tollkühn“ von Andreas Völlinger, auch weil darin – und da schließt sich der Kreis wieder – Wassertiere vorkommen.

Helden werden nicht als solche geboren. Sind es nicht ihre Taten, die sie auszeichnen? Genauso verhält es sich jedenfalls mit dem kleinen Siggi aus Alexander Löwens derzeitigem Lieblingsbuch „Burg Tollkühn“. „Er ist nicht der geborene Held, sagen wir mal so“, schmunzelt der Zwölfjährige. Siggi, so erzählt er weiter, soll nämlich in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern Siegfried und Kriemhild treten. Die Heldenschule auf Burg Tollkühn soll ihm das nötige Rüstzeug bieten. Doch ist nicht das Leben der beste Lehrmeister? Und so führt den kleinen Protagonisten schließlich eine simple Übung auf einen abenteuerlichen Pfad zu seiner ersten Heldentat. Ihm stehen Amazonen, Elfen und allerlei fantastische Wesen zur Seite.

Helden helfen Menschen in Not

Der angehende Siebtklässler des Max-Planck-Gymnasiums in Friesenheim liebt es buchstäblich, in fantastische Buchwelten einzutauchen. „Ich bin einfach in dem Buch drinnen“, verrät Alexander, dem es daher völlig egal ist, an welchem Ort er liest. Bei so viel fantastischen Wesen, die ihn auf seinen Leseabenteuern begleiten, glaubt er denn an übernatürliche Wesen? „Ich will mich da nicht auf eine Seite schlagen“, lautet seine Antwort ganz diplomatisch. Gesehen habe er zwar noch keine, aber: „Es gibt ja keinen Beweis, dass es sie gibt, und es gibt auch keinen Beweis, dass es sie nicht gibt“, sagt er und grinst. Schön wäre es aber schon, wenn es sie gebe. „Alltagshelden gibt es dagegen“, sagt er ganz überzeugt. Und welche? „Meine größten Helden sind meine Familie, die helfen mir, wenn es mir nicht so gut geht. Und Feuerwehrmänner oder Ärzte.“ Menschen in Not zu helfen, das gehöre für ihn zum Heldentum dazu.

Tiere müssen vorkommen im Buch

Und so ist es nicht verwunderlich, dass einem die Geschichte um den kleinen Siggi irgendwie bekannt vorkommt. Burg Tollkühn ist eine kindgerechte, moderne Adaptation der Siegfried-Thematik aus den deutschen Götter- und Heldensagen.

Ebenso wichtig wie das Fiktive sind Alexander die Tiere in den Geschichten, die er liest. In „Burg Tollkühn“ sind es meist ausgedachte Tiere, wie beispielsweise eine riesige schildkrötenartige Kreatur. „Ich finde Wassertiere am spannendsten“, verrät Alexander. Darum sind die Wände in seinem Kinderzimmer unter anderem mit Hai-Bildern tapeziert.

„Lesen hilft in der Schule“

Wasser spielt auch bei seinen anderen Hobbys – indirekt – eine Rolle: Alexander spielt Beachvolleyball und er ist im Eishockey aktiv beim MERC in Mannheim. Außerdem covert er auf seiner Gitarre Popsongs, die er am Radio hört.

Trotzdem ist es Alexander wichtig, noch genügend Zeit zum Lesen zu finden, da „es ihm in der Schule unheimlich viel hilft“. Besonders der Lesesommer, an dem er schon oft teilgenommen habe, schätzt er mittlerweile sehr. „Das Wiedergeben des Inhalts bei den Lesesommer-Interviews hilft mir sehr in der Schule.“ Seine Bibliothek ist die an der Mutterstadter Neuen Pforte. „Die Mitarbeiter geben sich viel Mühe. Man kennt sich, die Bücherei ist nicht so groß und es ist familiär hier“, sagt der Zwölfjährige.

Lesezeichen

„Burg Tollkühn“ (Band 1) ist von Andreas Völlinger (Autor) und Zapf (Illustrator), erschienen 2019 im Baumhaus Verlag, 192 Seiten, Altersempfehlung von neun bis elf Jahre.

Die Serie

Was gibt es Schöneres, als in den Ferien ein gutes Buch zu lesen? Jedes Jahr lädt das Landesbibliothekszentrum zum Lesesommer ein und animiert Leseratten, viele Bücher auszuleihen. In der Serie stellen Kinder ihre Bestseller vor.