Ben Seelinger ist Stammgast in der Katholischen öffentlichen Bücherei in Böhl und ein bekennender Vielleser. Vor allem Geschichten, in denen es magisch zugeht, fesseln ihn. Gezaubert wird auch in seinem Lieblingsbuch, das von der fabelhaften Miss Braitwhistle erzählt.

Für den zehnjährigen Ben ist es sehr praktisch, wenn das Ferienziel mit dem Auto angesteuert werden muss. Denn dann kann der angehende Gymnasiast besonders viele Bücher mitnehmen. So