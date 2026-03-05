Der Schifferstadter Weltladen packt Solidaritäts-Tüten für einen guten Zweck. Am 21. März können die Tüten im Laden gegen eine Spende von 22 Euro abgeholt werden. Sie enthalten laut Mitteilung des Ladens ein einfaches Rezept für ein afrikanisches Essen für zwei Personen, die dazu passenden fair gehandelten Zutaten aus der „Einen Welt“ und Frühlingsgemüse von Heike Breuers Hofladen. Der Erlös geht an das Hilfezentrum „Centre Oasis“ in Koudougou in Burkina Faso. Bestellungen können bis zum 9. März beim Weltladen in der Kleinen Kapellengasse 4 abgegeben werden oder per Mail an Gabi Riefling-Repp vom Weltladenteam g.riefling-repp@t-online.de gerichtet werden.