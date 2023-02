Endlich hat es geklappt: Der Bau der Heßheimer Freiflächen-Fotovoltaikanlage ist genehmigt. Das hat der künftige Betreiber auf Anfrage bestätigt.

Im März werde mit dem Bau begonnen, informiert Robin Lehmberg von der JT Solar 5 GmbH & Co. KG mit Sitz in Merkendorf (Kreis Ansbach). Die Transformatorenstation sei bereits aufgestellt worden, und „wir sind guter Dinge, dass ein schneller Netzanschluss möglich ist“, so Lehmberg. Der Bebauungsplan für den Solarpark am nördlichen Ortsrand wurde im Sommer 2020 vom Gemeinderat verabschiedet, danach stießen die Planer und Betreiber immer wieder auf Hürden seitens der Behörden beim Rhein-Pfalz-Kreis.

Wir werden das Projekt über ein Crowdinvesting finanzieren, wozu wir auch herzlich Bürger vor Ort einladen“, kündigt Robin Lehmberg an. Details dazu würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Unter Crowdinvesting versteht man die Finanzierung von Unternehmen oder Unternehmensprojekten durch viele, eher kleine Geldbeträge von Anlegern und Privatpersonen.