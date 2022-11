Schnell, lokal und niedrigschwellig: Als Energielotse hilft man Menschen in seiner Umgebung beim Energiesparen. Wie das geht, erfahren Interessierte bei Online-Schulungen.

Der Winter steht vor der Tür, und immer mehr Menschen befürchten, dass sie ihre Rechnungen für Strom und Heizung nicht mehr bezahlen können. Sparen lässt sich aber nur, wenn klar ist, wo vermeidbare Energiefresser im eigenen Haushalt versteckt sind. Energielotsen können hierzu konkrete Hinweise und auch Tipps geben, wie man beispielsweise durch den Wechsel des Anbieters Geld sparen kann. „Die Energielotsen zeigen, wie man mit einfachen Mitteln den eigenen Energieverbrauch senken kann“, erklärt Erika Demski, Klimaschutzmanagerin der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Die Energieagentur arbeitet laut Demski Hand in Hand mit den Klimaschutzmanagern in den Kommunen zusammen. Sie selbst wird auch an einer der Online-Schulungen in der kommenden Woche teilnehmen, um sich das Wissen eines Energielotsen zu sichern.

„Die Energielotsen sollen in der Energiekrise schnelle Hilfe und niedrigschwellige Beratung vor Ort bieten“, sagt Henriette Konrad, Projektsachbearbeiterin bei „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen durch ehrenamtliche Klimaschutzpat:innen“ (KlikKS) der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Die zweistündige Online-Schulung zum Energielotsen ist dabei völlig kostenlos und teilt sich in vier Themenblöcke: Zunächst geht es um Rechnungsprüfung und damit die erste grobe Verbrauchsschätzung eines Haushalts, danach wird es um den Stromverbrauch und Sparpotenziale gängiger Haushaltsgeräte gehen, bevor effektives Lüften und kostengünstige Anpassungen besprochen werden, die den Energieverbrauch beim Heizen senken.

Lotsen werden nicht allein gelassen

Nach der Schulung sei dann der nächste Schritt, dass sich die Akteure vor Ort untereinander kurzschließen, um Kontakte herzustellen und aktiv zu werden, sagt Konrad. Das kann ihr zufolge zum Beispiel über die jeweiligen Bürgermeister geschehen. Angst vor Überforderung müssen die Lotsen nicht haben: Zu allen Punkten werden ihnen Hilfen und Beratungsangebote an die Hand gegeben, damit sie gegebenenfalls die richtigen Ansprechpartner für eine Fragestellung parat haben.

Die Schulungen laufen über das Projekt KlikKS, das sich zum Ziel genommen hat, Ehrenamt und Klimaschutz zu verknüpfen. Wem das Wissen eines Energielotsen nicht ausreicht, der kann sich auch dazu entschließen, über KlikKS Klimaschutzpate in seiner Kommune zu werden. Diese gibt es nach einer Pilotphase mittlerweile in sieben Bundesländern. Das Engagement ist dabei etwas längerfristiger angelegt, denn die Paten sollen helfen, auch investive Fördermaßnahmen umzusetzen. Die Regionalmanager der Energieagentur informieren, schulen und vernetzen nach eigenen Angaben die Paten und helfen bei der Beantragung von Fördermitteln und der konkreten Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen vor Ort.

Die Online-Schulung

Es gibt zwei Termine für eine Online-Schulung zum Energielotsen: am Mittwoch, 9. November (Anmeldung bis 8. November) und am Mittwoch, 16. November jeweils 18 bis 20.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis einen Tag vor Veranstaltungsbeginn unter www.energieagentur.rlp.de.