Frankenthaler Umland: Seit vielen Monaten bestimmen die AHA-Regeln unseren Alltag: Abstand – Hygiene – Alltagsmaske. Vor allem Letztere ist lästig. Doch die Mund-Nasen-Bedeckungen sind ein notwendiger Bestandteil des Schutzes vor dem Coronavirus. Und auch, wer sie berechtigterweise nicht trägt, kann im Geschäft vor die Tür gesetzt werden.

„Wenn es dir nicht passt, dann geh!“ Diese Antwort hat ein Mann aus dem Leiningerland neulich in einer Gaststätte in Grünstadt zu hören bekommen. Zuvor hatte er den Kellner gefragt, warum dieser keine Maske trage und das Desinfektionsmittel fehle. Der Mann, der selbst in der Gastro-Branche tätig ist, hat sich über die Antwort geärgert: „Wir müssen doch alle mithelfen, das Virus einzudämmen“, sagt er. Er habe zunächst überlegt, sich beim Ordnungsamt zu beschweren – es dann aber doch sein gelassen.

Andere hingegen tun es und wenden sich ans Ordnungsamt, wenn sich Betriebe oder Geschäfte nicht an die Corona-Regeln halten, wie beispielsweise Jürgen Bracht von der Stadtverwaltung Grünstadt berichtet: „Es gibt Tage, da kommen zwei, drei Beschwerden rein. Dann kommt wieder drei, vier Tage nichts.“ Alles in allem geht Bracht von fünf, sechs Beschwerden pro Woche aus. Die Palette der Betriebe reiche dabei von Gaststätten über Friseure, Dönerläden, Praxen, Fitnessstudios bis hin zu Einkaufsmärkten.

Ordnungsamt leistet Amtshilfe

Auf nur zehn bis 15 Anzeigen von Bürgern blickt dagegen Ordnungsamtsleiter Thomas Bauer von der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zurück. Was daran liegen mag, dass es in den sechs Ortsgemeinden, für die er und sein Vollzugsteam zuständig sind, nicht so viele Ladengeschäfte und Gaststätten gibt wie in einer Stadt. Bürgerbeschwerden über Maskenverweigerer oder zu lässigen Umgang mit den Hygieneregeln reichen Bauer und seine Kollegen an die Ordnungsbehörde beim Rhein-Pfalz-Kreis weiter, denn die sei dafür zuständig und verhänge auch etwaige Bußgelder. „Wir leisten ja nur Amtshilfe“, so Bauer.

Seiner Erinnerung nach gab es in der VG bislang keine großen Verstöße in den Restaurants, die hie und da kontrolliert wurden. Er räumt mit Blick auf die personelle Situation im Vollzugsdienst der VG ein, dass „wir keine massiven Kontrollen am laufenden Band gemacht haben“. Im Sommer zog bekanntlich der Lambsheimer Badeweiher die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Immer dann, wenn sich zu viele Menschen am Ufer und im Wasser tummelten, musste der Zugang zum See mithilfe von Ordnungskräften gesperrt werden.

Tilo Meinke, persönlicher Referent des Landrats im Rhein-Pfalz-Kreis, bestätigt, dass eine ganze Weile lang der Schwerpunkt der Kontrollen auf Personenansammlungen gelegen habe. In diesem Zusammenhang seien in entsprechenden Verfahren im Landkreis bisher circa 500 Anhörungen erfolgt. Ab Juni 2020 seien vermehrt auch Anzeigen von Bürgern und Ordnungskräften wegen Veranstaltungen oder der Situation rund um und in Gaststätten eingegangen. Und weil sich in diesem Frühjahr und Sommer viel mehr Menschen draußen in der Natur bewegten, sind laut Meinke aus dem Bereich Landschaftsschutz mehr Anzeigen als üblich eingegangen.

In der Kreisverwaltung Bad Dürkheim stapeln sich ebenfalls die Anzeigen. Pressesprecher Arno Fickus berichtet: „Aktuell sind noch rund 700 Verfahren anhängig.“ Die meisten davon seien Altfälle aus der Zeit der Kontaktbeschränkungen. Die zuletzt hinzugekommenen Fälle bezögen sich auf Verstöße gegen Hygienebestimmungen, zum Beispiel gegen die Pflicht zur Kontakterfassung in Gaststätten. Das kann den Wirt 1000 Euro kosten. Auch Meldungen der Bundespolizei, die für die Bahn und die Bahnhöfe zuständig ist, seien darunter – da gehe es dann um Verstöße gegen die Maskenpflicht, was 50 Euro kostet.

Apropos Maskenpflicht: Müssen Menschen, die wegen einer Lungenerkrankung, Asthma oder einer psychischen Krankheit von der Maskenpflicht befreit sind, ihre Atteste vorzeigen? „Ja, das Attest ist mitzuführen und auch vorzuzeigen“, bekräftigt eine Sprecherin der Staatskanzlei in Mainz gegenüber der RHEINPFALZ.

Der Handelsverband Mittelrhein-Rheinhessen-Pfalz hat für die rund 12.000 Einzelhändler, die er vertritt, eine Hilfestellung verfasst, wie Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer informiert. Darin heißt es: „Mitmenschen, die aufgrund einer gesundheitlichen Einschränkung vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, haben dies mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachzuweisen. Sollte ein entsprechender Nachweis nicht geführt werden können, kann der Unternehmer von seinem Hausrecht Gebrauch machen und diese Kunden aus seinem Ladengeschäft verweisen. Sollte der Kunde dem nicht nachkommen, kann der Händler gegebenenfalls einen Platzverweis durch die Polizei durchsetzen lassen.“ Dass die Polizei gerufen wurde, um das Hausrecht durchzusetzen, sei in einigen Fällen auch schon vorgekommen, sagt der Verbandsvertreter.

Nur wenige Ausnahmen im Globus-Markt

Im Globus-Markt in Bobenheim-Roxheim gab es laut Geschäftsleiter Carsten Karger nur vereinzelt Fälle, in denen die Mund-Nasen-Bedeckung nicht richtig getragen wurde. „Die ,Verweigerer’ sind die absolute Ausnahme und erhalten keinen Zutritt oder werden des Hauses verwiesen“, so Karger. Zutritt ohne Maske werde nur Menschen gewährt, die ein ärztliches Attest vorlegen können.

Das mit den Attesten ist nicht immer so einfach, weiß Handelsverbandsvertreter Scherer. Zum einen gebe es immer wieder Menschen, die den Händlern gegenüber behaupteten, vom Tragen einer Maske befreit zu sein, aber keine Atteste vorlegen wollten. Gleichzeitig tauchten immer mehr „selbst gedruckte Atteste“ auf.

Hauptgeschäftsführer Scherer findet: „Es kann nicht sein, dass Maskenverweigerer und Querdenker Mitmenschen, die tatsächlich unter Einschränkungen leiden, durch ihr Verhalten diskreditieren beziehungsweise für größere Einschränkungen für diese beeinträchtigten Mitmenschen sorgen.“