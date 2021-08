Unternehmen, die vom zweiten Lockdown direkt oder indirekt betroffen sind, steht mit den Novemberhilfen ein Sicherungsnetz zur Verfügung. Doch nicht alle Betroffenen kommen in den Genuss dieser Hilfsmittel, wie ein Fall in der Region zeigt.

Ein Netz ist eine löchrige Angelegenheit. In der Fischerei ist das im Sinne des Erfinders, damit die kleinen Fische durchfallen, denn man will auch in Zukunft Beute machen können. Deshalb sollten die Hilfsgelder für kleine Betriebe, die aufgrund der Pandemie nicht oder nur eingeschränkt arbeiten dürfen, besser als Stütze oder Rettungsschirm bezeichnet werden. So mancher Kleinbetrieb ist arg gebeutelt und kann sich in der Misere die passende Metapher aussuchen, denn er ist wahlweise durch das Sicherungsnetz der Hilfen gefallen, oder einfach nur im Regen stehen gelassen worden.

Hilfe orientiert sich an Umsatz

Im ersten Lockdown im März zum Beispiel deckten die staatlichen Hilfen die Betriebskosten ab. Die Folge: Viele Kreative und Soloselbstständige wie Musiker zum Beispiel gingen leer aus, denn sie haben oft keine Ladenmieten oder Kosten für Geschäftsautos. Dennoch mussten sie ohne Einnahmen ihre Lebenshaltungskosten bestreiten. Kleine Unternehmer wie zum Beispiel Anette Klemm mit ihrer Firma Holiday-Kosmetik in Schifferstadt waren im März etwas besser dran: Die laufenden Betriebskosten konnten mit den Hilfen gedeckt werden, „nur“ die Lebenshaltungskosten blieben.

Nun aber fallen auch kleine Firmen wie ihre durchs Netz. Die Novemberhilfen sind so gestaltet, dass sie sich an den Umsätzen orientieren. Betriebe wie das Kosmetikstudio sind jedoch nicht gänzlich lahmgelegt, erwirtschaften also Umsätze. „Die medizinische Fußpflege ist noch erlaubt, ebenso die Abholung von bestellten Kosmetikprodukten. Damit kommt gerade so viel Umsatz zusammen, dass die Novemberhilfen nicht greifen, aber die Ladenmiete nicht mehr in Gänze erwirtschaftet werden kann“, berichtet Anette Klemm.

Betriebskosten schaffen rote Zahlen

Und: Aufgrund der Hygienemaßnahmen kommen weniger Kunden zur Fußpflege. Der Aufwand, nach jedem Kunden zu desinfizieren, ist höher, und die Margen bei dem Produktverkauf sind gering, sodass die Umsätze zwar da sind, aber die Kosten den Betrieb wiederum in die roten Zahlen drücken. „Man arbeitet zwar genauso viel oder mehr als in normalen Zeiten, macht aber dennoch Verluste“, erzählt sie.

Ein weiteres Problem: Die Hilfen kämen verzögert an, denn sie könnten erst am Monatsende beantragt werden. Und man wisse als Unternehmer bei Beantragung nicht, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, erläutert Anette Klemm weiter. „Eine Grundsicherung muss allerdings bei der Agentur für Arbeit zum Ersten eines Monats bereits beantragt werden. So schließt das eine das andere aus.“

Durch Maschen gerutscht

Um durchzukommen, „knabbere ich meine Altersvorsorge an“, sagt die Unternehmerin, die mit ihrem Geschäft dennoch die Stellung halten möchte. „Bis Februar halte ich durch, wenn danach die Überbrückungshilfe 2 kommt, dann komme ich da noch mal raus“, hofft sie und hat ihren Optimismus noch nicht verloren. Dennoch: Die laufenden Kosten drückten gewaltig auf die Liquidität, ein ernstes Problem für kleine Betriebe.

Und Holiday-Kosmetik sei kein Einzelfall, meint Anette Klemms Buchhalterin, Christine Baron, die in Mutterstadt lebt und in Schifferstadt arbeitet. „Der überwiegende Anteil unserer Mandanten, die als Gewerbetreibende oder Freiberufler vom Lockdown betroffen sind, haben bisher keine Hilfsgelder bekommen, weil sie durch die Maschen des Rettungsnetzes gerutscht sind“, ärgert sich die Steuerfachangestellte. Als Beispiel nennt sie den Rentner, dessen Rente nicht ausreicht und der auf sein Nebeneinkommen als Musiker angewiesen ist. Das Zusatzeinkommen stelle jedoch nicht mehr als 50 Prozent seiner Einkünfte dar. „Darum schaut auch er in die Röhre“, beschreibt sie das Dilemma. Aber auch der Unternehmensberater, dem seine Umsätze wegbrächen, weil Firmen lieber sparten, als Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Liste unter ihren Kunden sei lang. Und erschwerend komme hinzu, dass bei denen, die diese Hilfe erhielten, bisher nur Abschlagszahlungen auf die entgangenen Umsätze geleistet worden seien. Ein Tropfen auf einen heißen Stein, meint Christine Baron.

„Unmut in der Branche“

In den Medien werde von den Politikern viel „wahltaktisches Getöse“ veranstaltet, gleichzeitig aber fielen viele Betroffene durch das Raster, meint auch Anette Klemm. Dabei entstehe gleichzeitig in der Öffentlichkeit der Eindruck, als ob die Kleinbetriebe fürs Nichtstun bezahlt würden. Entsprechend wenig Verständnis werde einem oft entgegengebracht, ärgert sich die Kosmetikerin. Das sei ein doppeltes Dilemma, mit dem sie nicht allein dastehe.

Ihre Buchhalterin Christine Baron ergänzt, dass viele ihrer Kunden frustriert seien, weil es nur einen Steinwurf entfernt auf der anderen Rheinseite in Baden-Württemberg bei der Überbrückungshilfe deutlich weniger restriktiv zugehe. „Die Unterschiede in der Ausgestaltung der Umsetzung führt zu viel Unmut und auch zur Verwirrung in der Branche. Und es macht es schwerer, auf Missstände hinzuweisen“, resümiert die Steuerfachangestellte.