Der Impfbus des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Montag zum ersten Mal halt in Lambsheim gemacht. 50 Impflinge haben an der Karl-Wendel-Schule den ersten Piks bekommen, der sie vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen soll. Wir haben einen 94-jährigen Lambsheimer bei seinem Termin begleitet.

„Alles ohne Schmerzen“, sagt Günter Klein, während ihm Medizinstudent Tobias Günther ein kleines braunes Pflaster auf den rechten Oberarm klebt. Nur ein paar Sekunden zuvor hat