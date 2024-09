Von Freitag, 13. September, bis Montag, 16. September, lädt Heuchelheim zur Kerwe ein. Höhepunkt wird, wie in jedem Jahr, der traditionelle Kerweumzug sein.

Frank Klingel ( FWG), der bei der Ortsbürgermeisterwahl im Juni in seinem Amt bestätigt wurde, begrüßt die Gäste am Freitag, 18 Uhr, inklusive Fassbieranstich am Heimatmuseum. Auch musikalisch geht es Freitag mit der Unterstützung der Kapelle „Die Egerländer“ traditionell zu. Das Freibier wird von der Eichbaum-Brauerei zu Verfügung gestellt, zudem gibt es gratis Brezeln von der Ortsgemeinde. Erneut gibt es von Dorothea Helmke-Pillmann gestaltete Kerwe-Buttons für je 2,50 Euro, deren Erwerb zu einer Teilnahme für die Verlosung am Sonntag führt. Die Kerwe-Buttons gibt es in der Ratsstube oder bei Kurt Ecker. Während der Kerwe vertreiben Kindereisenbahn, Zuckerstand und Schießstand die Langeweile, mit Essen versorgen unter anderem der ATB Heuchelheim und die Grillfreunde Heuchelheim die Besucher. Sonntag öffnen die Landfrauen ihr Kerwe-Café mit selbstgebackenem Kuchen.

Musikalisch gibt es Freitag, 19.30 Uhr, „Die Igels“, Samstag steht 17 Uhr die Gruppe „Akzeptanz“ auf der Bühne, ehe 19.30 Uhr „Gonz and the Guns“ mit Cover-Songs aufwarten. Der Kerweumzug startet Sonntag, 14 Uhr, in der Großniedesheimer Straße. Danach stehen die „Pälzer Scholleklobber“ auf der Bühne, 16 Uhr findet die Preisziehung der Kerwe-Buttons statt. Am letzten Kerwetag startet der Frühschoppen um 11 Uhr.