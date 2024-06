Fast eine Woche lang haben alle Schüler der Karl-Wendel-Schule in Lambsheim daran gearbeitet, ihre Schule bunter zu machen. Nun präsentierten sie ihr Werk der Öffentlichkeit. Die Farbtupfer sollen nur eine von mehreren Veränderungen an der Schule sein.

Auf den ersten Blick ist alles wie immer an diesem Freitagmittag an der Karl-Wendel-Schule (KWS) in Lambsheim. Kinder strömen nach Schulschluss aus dem Hauptgebäude ins Wochenende, einige werden von ihren Eltern abgeholt, andere warten noch. Normalerweise ist das Haus danach wie leer gefegt, doch dieses Mal bleibt es unruhig in den Gängen.

Denn heute ist ein ganz besonderer Tag: Die Kinder präsentieren ihren Eltern neben Tanz- und Theateraufführungen die Ergebnisse von einer Woche intensiver Arbeit, verstreut über das komplette Schulgelände. An den zurückliegenden Tagen hatten die rund 300 Schülerinnen und Schüler unter dem Motto „Kunterbunte Schule“ gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern in 19 Projektgruppen ihre Schule verschönert oder sich anderweitig kreativ beschäftigt.

Kunterbunt