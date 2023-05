Smovey – nein, das ist kein neues Utensil für Raucher oder Dampfer. Es ist genau das Gegenteil: etwas für die Gesundheit. Genauer, für die Gesundheit und das Wohlbefinden von an Parkinson erkrankten Menschen. Wie das funktioniert, wird am Donnerstag, 11. Mai, im Pfarrzentrum St. Jakobus erläutert.

Zu dem Kurs laden die Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe und der Pflegestützpunkt Parkinsonbetroffene, Angehörige und Interessierte in die Kirchenstraße 16 ein. Die Physiotherapeutin Sabine Kolberg-Krill wird ab 15 Uhr in die Nutzung des Trainingsgeräts Smovey einführen. Diese Ringe sind laut Veranstalter kleine, handliche Trainingsgeräte, die einfach anzuwenden sind. Sie sollen bei regelmäßigem Training Parkinsonpatienten helfen, ihre Bewegungsfähigkeit, die aufgrund der Krankheit eingeschränkt wird, so lange wie möglich zu erhalten. In dem Kurs können die Smoveys auch ausprobiert werden. Ansprechpartner für Rückfragen sind über das Parkinsontelefon unter 0160 99551101 oder den Pflegestützpunkt Schifferstadt, Telefon 06235 4587565, erreichbar.

Wer darüber hinaus Interesse an der Parkinson-Selbsthilfe-Gruppe hat, ist eingeladen, zu den monatlichen Treffen zu kommen. Eine Anmeldung oder Kostenbeteiligung sind nicht erforderlich. Das Ziel der Gruppentreffen ist, sich über die Parkinson-Erkrankung auszutauschen und gegenseitig Tipps zu geben.