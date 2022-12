Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Samstag, 24. Dezember, und Sonntag, 25. Dezember, jeweils um 11 Uhr, in eine Wohnung in der Schlesier Straße in Limburgerhof eingebrochen. Laut Polizei haben sie zwei Smartphones gestohlen und einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Wer in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.