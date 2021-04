Die aktuelle Betreuungssituation in Waldsee gleicht ein wenig einem Flickenteppich, weil in jeder Kita verschiedene Betreuungsmodelle angeboten werden. Aktuell gibt es 306 Betreuungsplätze in den vier Einrichtungen. In der protestantischen Kita Regenbogen können 20 Regelkinder und zehn Kinder mit Beeinträchtigung von 7 bis 17 Uhr betreut werden. In der Kommunalen Kita Tausendfüßler gibt es 115 Plätze, davon 35 Teilzeitplätze, bei denen Kinder von 7.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr kommen dürfen, und 80 Ganztagsplätze. Davon wiederum je 40 Plätze mit acht beziehungsweise neuneinhalb Stunden Betreuungszeit. In der kommunalen Kita im Pavillon, die 80 Plätze bietet, sind es 18 Teilzeit- und 62 Ganztagsplätze. Von den Ganztagsplätzen wiederum 18 mit sieben Stunden Betreuungszeit und 44 mit neuneinhalb Stunden. Die katholische Kita St. Martin, die aktuell von 97 Kindern besucht wird, aber eigentlich nur 91 Plätze hat, bietet 36 Teilzeitplätze, 22 Plätze mit sieben Stunden und 33 Plätze mit neun Stunden Betreuungszeit.