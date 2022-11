In der Verbandsgemeinde Rheinauen wird ebenfalls ein neues Sirenenwarnsystem aufgebaut. Dir Firma Helin aus Hagen soll auf Basis eines vorliegenden Beschallungskonzeptes 14 Dachsirenen und fünf Mastsirenen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde errichten, wobei auch die Camping- und Naherholungsgebiete mitberücksichtigt werden. Die Sirenen sollen auch Sprachdurchsagen ermöglichen und sind mit einer Notstromversorgung und in den Campinggebieten mit netzunabhängigen Photovoltaik-Elementen ausgestattet. Der Aufbau dieses Sirenenwarnsystems kostet die Verbandsgemeinde knapp 416.000 Euro. 39.050 Euro gibt es dafür aus einem Förderprogramm von Bund und Land. Eine konkrete Zusage, wann das System fertig sein soll, gibt es laut Wehrleiter Michael Jaspers noch nicht, die Firma habe aber in Aussicht gestellt, das Projekt im nächsten Jahr realisieren zu können.