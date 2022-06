Auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden am Samstag, 4. Juni, ab 11 Uhr, alle Sirenen in der Stadt Speyer sowie die Warn-App „Katwarn“. Das teilte die Verwaltung mit. „Zunächst erfolgt ein Feueralarm in Gestalt eines einminütigen Dauertons, der zweimal unterbrochen wird und Großalarm für die Feuerwehr bedeutet“, so die Stadt. „Anschließend folgt ein eine Minute anhaltender auf- und abschwellender Heulton, der die Bevölkerung im Falle von Großschadensereignissen, vorrangig bei der Freisetzung von gefährlichen Stoffen, warnt.“ Im Ernstfall hieße das für alle Speyerer: Ins Gebäude hineingehen, möglichst auf ein oberes Stockwerk; Türen und Fenster schließen und nach Möglichkeit abdichten; Klimaanlage abstellen; Radio oder Fernsehen einschalten. Entwarnung gibt am Samstag ein einminütiger Dauerton, teilt die Stadt mit. Auf dem Firmengelände der Thor GmbH in der Landwehrstraße wird es gegen 11.10 Uhr eine sogenannte Nahbereichsalarmierung geben, bei der zunächst die Werkssirene ertönt und dann eine Lautsprecherdurchsage ertönt. Gegen 11.15 Uhr soll ein Probealarm in der Handy-App „Katwarn“ ausgelöst werden, die die Stadt seit 2016 zur Alarmierung nutzt.