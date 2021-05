Die Kiesabbaufirma Gebrüder Willersinn will ihr ausgedehntes Gelände am Silbersee sichern, unter anderem mit einem rund 1,3 Kilometer langen Zaun. Das hat sie am Montag mitgeteilt. Grund seien die vielen Fälle von Vandalismus, Brandstiftung und Verunreinigung durch Badegäste, die sich eigentlich nur am Südufer aufhalten dürfen. Der Landkreis soll Wassersport auf dem See verbieten, fordert das Unternehmen.

Die Ankündigung des Ludwigshafener Unternehmens kommt nicht unerwartet. Seit Jahren schon und zuletzt Mitte Juli in einer Gemeinderatssitzung klagte Geschäftsführer Hans-Peter Böhn über Schäden, die Unbefugte immer wieder auf dem Betriebs- und Privatgelände anrichten. Das Pfingstwochenende zum Beispiel habe mit einem Sachschaden von 30.000 Euro zu Buche geschlagen.

Strafanzeigen bei der Polizei scheinen nicht viel zu bringen, und selbst wenn jemand in flagranti am Trockensandwerk, auf der Scharrau, der Kiesinsel oder in der Großen Ochsenlache erwischt wird, hat er offenbar nicht viel zu befürchten. So stellte es Böhn in der Ratssitzung dar. Denn die Staatsanwaltschaft Frankenthal verweise immer nur darauf, dass Willersinn sein Eigentum ja nicht gesichert habe.

„Wir übernehmen nicht die Verantwortung“

„Auch ist das Verhalten der ungebetenen Besucherschar im Hinblick auf die Corona-Beschränkungen nicht mehr zu tolerieren“, sagt Geschäftsführer Böhn. „Wir können und wollen hierfür keinerlei Verantwortung übernehmen.“ Er betont, dass für den Willersinn-Anteil am Seeufer ein absolutes Betretungsverbot bestehe. Nun soll die Voraussetzung geschaffen werden, gegen Verstöße strafrechtlich vorzugehen.

„Wir haben uns entschlossen, den Zugang zu unserem Gelände am Silbersee effektiv zu regulieren, das Haupttor geschlossen zu halten, die drei Übergänge vom Altrheinpfad über den Kandel (Isenach) zu verschließen und das restliche Gelände wirkungsvoll abzuzäunen“, so Böhn. Ein privater Sicherheitsdienst werde das Betretungsverbot überwachen sowie Verstöße dokumentieren und zur Anzeige bringen.

Gemeinde weiß Bescheid

Die genannten Maßnahmen, die den Badebetrieb auf die dafür vorgesehenen 8000 Quadratmeter am Südufer beschränken sollen, würden im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Rhein-Pfalz-Kreis, dem Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Gemeindeverwaltung Bobenheim-Roxheim ergriffen. Auf Anfrage sagte Erster Beigeordneter Frank Peter (CDU), für die Sicherung des Willersinn-Geländes sei nicht die Zustimmung der Gemeinde erforderlich. Man habe nach einem Treffen wegen der aktuellen Problematik am Silbersee die Entscheidung des Unternehmens zur Kenntnis genommen.

Hans-Peter Böhn stellt in seiner Pressemitteilung einen Zusammenhang zum jüngst gerichtlich verworfenen Bebauungsplan für Teile des Silberseegebiets her. Dieser habe „ordnende und kanalisierende Maßnahmen“ enthalten, sei aber „von einer kleinen Gruppe vermeintlicher Naturschützer zulasten der Natur und auch gegen den dokumentierten Willen der Einwohner von Bobenheim-Roxheim voreilig zu Fall gebracht worden“. Anders ausgedrückt: Weil dieser Plan, der unter anderem einen Hotelbau auf der Scharrau vorsah, unwirksam ist, will Willersinn keine Spaziergänger und Schwimmer mehr auf seinem Gelände dulden.

Landkreis soll Wassersport verbieten

Willersinn fordert den Rhein-Pfalz-Kreis auf, den Wassersport auf dem See für den Rest des Jahres zu verbieten. Denn mit Booten, Paddelbrettern und Luftmatratzen werde immer wieder versucht, die entlegenen Uferteile zu erreichen. Zur Erklärung: Auch wenn der Baggersee zum größten Teil Privatbesitz ist, dient er dem Gemeingebrauch. Baden und Wassersport muss zugelassen werden, sofern beides den kontaktbeschränkenden Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung nicht zuwiderläuft.

„Eine Gemeingebrauchsregelung ist eine Rechtsverordnung, die nicht einfach so außer Kraft gesetzt werden kann“, kommentiert die Kreisverwaltung die Forderung der Firma. Es müssten etliche Behörden als Träger öffentlicher Belange beteiligt werden. Mit den „landseitigen Schutzmaßnahmen“ allerdings ist der Kreis einverstanden, weil sie den geschützten Biotopen zugutekämen.

Partys in Naturschutzgebieten

Inwiefern der Bade- und (vor allem nächtliche) Partytrubel in den Schutzzonen die sensible Tierwelt dort und die Landschaft schädigt, lässt die Kreisverwaltung offen. „Die Naturschutzbehörde kann leider nur reagieren und den zur Anzeige gebrachten Verstößen (gegen Rechtsverordnungen et cetera) nachgehen“, hieß es am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Hans-Peter Böhn zufolge sind die Freizeitaktivisten mittlerweile schon ins Gebiet Heiligensand vorgedrungen, in dem eine Kolonie von Uferschwalben brütet. Das Naturschutzgebiet Große Ochsenlache mit zwei vom restlichen Silbersee abgetrennten Gewässern werde seit Längerem von FKK-Fans und von Auswärtigen für nächtliche Trink- und Drogengelage genutzt.