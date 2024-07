Wenn im Sommer viele Menschen Erfrischung in Badeseen suchen, steigt die Anzahl der Schwimmunfälle. Die Frankenthaler Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) will dem entgegenwirken. Unter anderem mit einem speziellen Kurs für Kinder am Bobenheim-Roxheimer Silbersee.

Die Rettungsschwimmer wollen jungen Menschen zeigen, wie sie sich und andere im Ernstfall schützen und auf Notfälle reagieren können. Zehn Heranwachsende finden sich am Sonntagmorgen vor