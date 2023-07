Der Silbersee könnte für den Badebetrieb noch in den rheinland-pfälzischen Sommerferien freigegeben werden. Das hat Michael Müller (SPD), Bürgermeister von Bobenheim-Roxheim, am Freitag in einer Mitteilung bekannt gegeben. „Spätestens zur Ferienmitte“ könnte laut Müller wieder gebadet werden, wenn alles so läuft, wie sich das die Gemeinde gedacht hat. Bereits Anfang kommender Woche soll der notwendige Langstielbagger an den See transportiert werden. Die 1000 Kubikmeter Material, die nach Einschätzung des beauftragten Geologenbüros in den See eingebracht werden müssen, seien ebenfalls geordert worden.

Nach der Auffüllung müssten jedoch Fachleute einschätzen, ob die Maßnahmen funktioniert haben. Die neuerlichen Maßnahmen sollen dem Bürgermeister zufolge 25.000 Euro kosten, die Kostenberechnung sei aber noch nicht abschließend ermittelt worden. Bereits die bisherigen Maßnahmen, wie etwa drei Auffüllaktionen am Ufer sowie die Absicherung des Geländes, haben demnach 25.000 Euro gekostet. Finanzierung und Anstoß der nunmehr vierten Auffüllaktion innerhalb eines Jahres will Müller wohl über eine Eilentscheidung den Weg bringen, „um keine Zeit bis zu den nächsten erreichbaren Gremiensitzungen zu verlieren“.

Die rigorose Sperrung des Badestrands am Silbersee seitens der Gemeinde hatte zu Beginn der Badesaison für Unmut gesorgt.