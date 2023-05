Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von drauß‘ vom Walde komm ich her: Der Reim steht in diesem Jahr in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen hintenan. Weniger kräftezehrend als bisher ist es 2020, den perfekten Weihnachtsbaum fürs Fest in die eigenen vier Wände zu bringen. Zu verdanken ist das dem Behindertenbeauftragten Siegfried Pusch.

Pusch hat sich in Arbeitsklamotten geworfen, das zweite Wochenende hintereinander. „Normalerweise stehen wir auf dem Waldweihnachtsbasar“, sagt er. Diesmal nicht. Klar: Corona.