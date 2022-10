Es ist nicht so, dass es einer besonders in Mechtersheim ausgeprägten Eigenschaft geschuldet ist, dass Patricia Moroschan ihren „Laden am Eck“ schließen musste. Vielmehr ist es wahrscheinlich einfach die menschliche Natur, die zu der Entwicklung geführt hat: Anfangs, als alle froh waren, dass es wieder einen Laden im Ortsteil gibt, wurde das Angebot noch recht gut genutzt. Doch irgendwann siegte wohl die Bequemlichkeit. Warum Dinge im Laden ohne eigene Parkplätze kaufen, wenn man sie beim Einkauf mit dem Auto im Supermarkt mitnehmen kann – und das wahrscheinlich noch ein Stück günstiger? Wer nicht mobil ist, hat nun das Nachsehen. Schade für den Ortsteil.