Bei einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen sind am Freitag auf der A61 nach Polizeiangaben sieben Personen verletzt worden, eine davon schwer. Kurz nach 15 Uhr musste eine in Richtung Koblenz fahrende 46-Jährige kurz nach dem Autobahnkreuz Mutterstadt auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Daraufhin kollidierten fünf Fahrzeuge miteinander, die sich teilweise ineinander verkeilten. Laut Polizei mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A61 in Fahrtrichtung Koblenz bis 17 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz waren neben drei Fahrzeugen der Autobahnpolizei Ruchheim die Feuerwehr Schifferstadt mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen, ein Rettungshubschrauber und die Autobahnmeisterei Ruchheim.