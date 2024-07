Das Gaststättenjazzfestival in der Schifferstadter Innenstadt erfährt eine Neuauflage: Sieben Locations und sieben Bands, eine laue Sommernacht, dazu gute Musik, kalte Getränke und leckeres Essen – „das ist Musik to go’ bei Swinging Schifferstadt“, werben die Organisatoren bei der Stadt für das Ereignis am 2. August.

In diesem Jahr laden sieben Bands zur gleichen Zeit in verschiedenen Gaststätten bei freiem Eintritt zum Lauschen und Flanieren ein. Mehr brauche es nicht zum Wohlfühlen in der Schifferstadter Innenstadt, sind sich die Veranstalter sicher, die zudem Musikunterhaltung auf hohem Niveau versprechen. Ab 19.30 Uhr treten die Bands jeweils im 45-Minuten-Takt auf, soweit möglich unter freiem Himmel. Die Locations sind untereinander zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen. Veranstaltungsende soll gegen 22.30 Uhr sein.

Viel Jazz, viel gute Laune – und gegroovt wird auch

Folgende Bands können die Besucher erleben und genießen: Auf dem Schillerplatz treten Die Original Blütenweg-Jazzer auf. „Original“ stehe dabei für die unverwechselbare Art und die teils humorvolle Interpretation bekannter und weniger bekannter Jazzstandards und verjazzter Oldies. „Blütenweg“ heißt die Straße in Bensheim, in der sich die Gruppe von begeisterten Amateurmusikern im Jahr 1979 um Bruno Weis formiert habe. „Jazzer“ beziehe sich auf den Musikstil der Gruppe. Klassischer Dixieland, Blues, Oldies, Jazz-Standards und Rock ’n’ Roll sind geprägt durch die ganz persönliche Handschrift der Musiker, die sich dieser Musik mit Herz und Seele verschrieben haben, heißt es in der Ankündigung.

Gast im Restaurant Goldhaus in der Kirchenstraße ist die Band Knock on Wood. Sie bietet ein Repertoire aus bekannten und weniger bekannten Stücken mit akustik-dominierten Arrangements. Ihr Charakter wird insgesamt vielmehr durch eine nicht so alltägliche Instrumentenvielfalt und den mehrstimmigen Gesang geprägt. In der Besetzung mit zwei Akustik-Gitarren, Akustik-Bass, Geige und Schlagwerk spielen die fünf Musiker ihre Cover-Hits laut Programm mit sehr viel Spielfreude.

Auf dem Marktplatz/Rathausvorplatz tritt wie 2023 die Back Beat Company auf. Das ist die Big Band des Musikvereins Otterstadt. Sie setzt sich aus Amateur- und Profimusikern zusammen, deren gemeinsames Interesse dem Big-Band-Jazz gilt. Herausragendes Markenzeichen von „BBC“ sei vor allem ihre Power und ihre Spielfreude, wobei Big-Band-typische Tutti mit den exzellenten Solisten wetteiferten. „BBC interpretiert die Big-Band-Sounds aus den verschiedenen Jahrzehnten des Jazz. Jazz-Klassiker wechseln sich mit modernen Songs und aktuellen Arrangements ab“, schreiben die Organisatoren. Der Zusammenklang von Rhythmusgruppe, Keyboard, Posaunen, Trompeten und Saxofonen ergebe eine tolle Mischung. Die Band wird geleitet vom bekannten Jazzsaxofonisten Christoph Tischmeyer.

War vergangenes Jahr schon da: die Back Beat Company. Foto: ghx

In Dreyers Chalet in der Burgstraße wird gegroovt mit der Gruppe „CK & Friends“. Die Musiker interpretieren Covers im jazzigen Sound oder Jazzstandards mit frischen, coolen Rhythmen und schaffen so ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art, heißt es in der Ankündigung. Die beiden Sängerinnen präsentierten eine Mischung aus Bossa-Nova, Swing und Coversongs in vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch oder Portugiesisch. Begleitet werden die beiden von einer Band, bestehend aus Gitarre, Piano, Bass, Percussion und Saxofon. „Diese Kombination sorgt für einen vollen harmonischen Sound, der garantiert für gute Laune sorgt“, werben die Veranstalter für diesen Musikauftritt.

Eine musikalische Unterhaltung

Die Bühne im Salischen Hof wird für das Daniel Steigleder Trio feat. Oliver Jochim freigeräumt. Eigenkompositionen und eigens für die Besetzung geschriebene Arrangements bieten den Veranstaltern zufolge die musikalische Grundlage für gemeinschaftliches Entdecken. Dialog, Gegenrede, Fragen und Antworten – alles sei möglich und entstehe in der Situation. Das eingespielte Daniel Steigleder Trio erfrische die deutsche Jazzszene mit Spielwitz und cleveren Kompositionen. An diesem Abend treffen die Musiker auf Oliver Jochim, einen gefragten Gitarristen der Region, der seinerseits seit Jahren in verschiedensten Formationen mit Daniel Steigleder musiziert. „Vier junge Menschen, die sich musikalisch unterhalten und ihre eigenen Geschichten erzählen: aufregend, interessant, mal knapp, mal in blumigen Worten, mit Tiefgang und Witz“, steht in der Einladung zu dem Musikereignis.

Rock und Soul sind ebenfalls geboten

Im Fuchsbau spielt T.O.M. Eine laut Veranstalter spielfreudige Band aus der Region mit abwechslungsreichem Programm. Hier werde rockigen Klassikern und groovigen Hits neues Leben eingehaucht. In der Setliste findet man The Doors, Pink Floyd oder Dire Straits neben Bob Marley und John Mayer. Aber es sind nicht nur die bekannten Rock-Perlen zu hören, sondern auch deutsche Songs von Clueso und Stoppok oder exotischer African-Pop aus Mali von Habib Koité.

In der Klangschmiede in der Speyerer Straße haben Adler/Hölldorfer ihren Auftritt. Ihr Motto laute „from soulful pop to funky jazz“. Das Duo schaffe musikalische Brücken von den Klassikern amerikanischer Popmusik über Soul, Cooljazz und Funk bis hin zur modernen Popkultur. Simon Hölldorfers Pianospiel verschmelze eingängige Melodien und Harmonien, während Jürgen Adler am Bass das rhythmische Fundament lege.