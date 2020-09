Sieben Fahrzeuge sind im Zeitraum zwischen 7. und 17. September in der Uhlandstraße in Heiligenstein zerkratzt worden. Laut Polizei haben jeweils Unbekannte die Karosserien mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Es liegen mehrere Anzeigen vor. Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei aber noch nicht. Der Gesamtschaden beträgt rund 11.000 Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.