Am Kerwesonntag haben nach Angaben der Polizei Fahrraddiebe im Ortsteil Rödersheim zugeschlagen. Während die Eigentümer feierten, haben die Täter sieben Drahtesel gestohlen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich hauptsächlich um mitunter hochwertige Mountainbikes. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf ungefähr 4000 Euro. Die Ermittlungen laufen. Wer im Kerweumfeld etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden, telefonisch der Nummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.