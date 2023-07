Maxdorf/Birkenheide/ Lambsheim. Sieben exhibitionistische Handlungen sind der Polizeiwache Maxdorf zwischen dem 15. April und 14. Juli gemeldet worden. Wie die Beamten mitteilen, ereigneten sich alle Taten zwischen 8 und 12 Uhr auf Feld- oder Waldwegen im Bereich Birkenheide, Maxdorf und Lambsheim.

Dabei passte der Täter Fußgängerinnen ab und manipulierte in ihrer Gegenwart sein Glied. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass es sich um denselben Täter handelt. Er soll etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhaarig sein und einen auffälligen Ziegenbart haben.

In Maxdorf im Wald nahe des Wertstoffhofs ereignete sich die Taten am Samstag, 15. April, 9.30 Uhr, und am Sonntag, 23. April, 9.15 Uhr. Am Samstag, 29. April, 10.20 Uhr, war der Mann im Waldgebiet zwischen Maxdorf und Lambsheim unterwegs. Am Maxdorfer Heideweg passte er am Sonntag, 7. Mai, 9 Uhr, eine Fußgängerin ab. Seit Juli wurden die exhibitionistischen Handlungen in Birkenheide verübt: am Dienstag, 4. Juli, 8.15 Uhr, im Kranichweg; am Donnerstag, 13. Juli, 10.15 Uhr, am Waldweg nahe der L454 und am Freitag, 14. Juli, 11.25 Uhr, am Waldweg nordöstlich des ASV Birkenheide.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zur Identität des Täters geben kann oder eine verdächtige Person in den genannten Bereichen gesehen hat, möchte sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.