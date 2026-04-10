Sicherer Radfahren im Alltag: In Maxdorf findet ein kostenloses Pedelec-Training beim Verkehrssicherheitstag statt

Beim Verkehrssicherheitstag „Mobil bleiben – aber sicher“ der Polizeiwache Maxdorf wird ein Pedelec-Training angeboten. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. Mai, in Maxdorf statt. Nach Angaben der Polizei konnte für den Verkehrssicherheitstag die Kreisverkehrswacht Ludwigshafen gewonnen werden, die ein rund zweistündiges Training für Pedelec-Fahrer anbietet. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten und ist Teil des Aktionstages der Polizeiwache Maxdorf. Das Training soll dazu beitragen, mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erlangen und den Umgang mit dem Pedelec zu festigen, heißt es in der Pressemitteilung. Geübt werden unter anderem Reaktion und Fahrpraxis. Ziel sei es, die Teilnehmer für den Straßenverkehr zu sensibilisieren. Die Veranstaltung beginnt um 9. Uhr und findet in der Hauptstraße 79 statt, auf dem Parkplatz an der Rückseite der Verbandsgemeindeverwaltung Maxdorf. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein eigenes Fahrrad. Zudem besteht während des gesamten Trainings Helmpflicht. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessierte müssen sich verbindlich bis Donnerstag, 8. Mai, per E-Mail an pwmaxdorf.lpw@polizei.rlp.de anmelden.