Beim Sicherheits- und Gesundheitstag in Böhl-Iggelheim werden die Besucher über Hilfs- und Sportangebote, Vorsorge und rechtliche Themen informiert. Zahlreiche Experten stehen Rede und Antwort.

„Sicherheit und Gesundheit sind zwei wesentliche Voraussetzungen für Lebensqualität und allgemeines Wohlbefinden“, ist Karl-Heinz Hasenstab (CDU), Erster Beigeordneter der Gemeinde Böhl-Iggelheim überzeugt. Deswegen ist ihm die Ausrichtung des Sicherheits- und Gesundheitstages auch ein persönliches Anliegen. Nach der coronabedingten Pause findet die Veranstaltung deshalb am Samstag, 24. September, zum dritten Mal statt. Und dank eines breiten Angebotes an Vorträgen und Infoständen ist laut Hasenstab für jeden etwas dabei.

In drei Sälen werden ab 10.30 Uhr durchgehend Vorträge angeboten. Für den Bereich Sicherheit wird unter anderem über Betrugsmaschen am Telefon informiert, über Alarmanlagen und es soll eine Antwort auf die Frage geben, ob sich Zivilcourage trainieren lässt. Als Ansprechpartner stehen unter anderem Polizisten und Sicherheitsexperten zur Verfügung. „Das Thema Sicherheit umfasst alle Bereiche unseres täglichen Lebens“, sagt Hasenstab. Und deshalb ergänzen sich die Aspekte Sicherheit und Gesundheit auch optimal.

Einfach wohlfühlen

Dort, wo es vorrangig um Gesundheit geht, erfahren die Besucher der Veranstaltung mehr über gesunde Ernährung und Fitness zur Vorbeugung, aber auch zu Hilfen und Therapien, wenn ernste Krankheiten wie Demenz, Krebs oder ein Pflegefall eintreten. Zusätzlich zu Vorträgen wie „Fakten und Mythen über den Brustkrebs“ oder „Nicht vor dem Drücken drücken – Herzlungen-Wiederbelebung mit AED“ stehen zahlreiche Fachleute an den insgesamt rund 55 Infoständen für individuelle Fragen zur Verfügung.

Wie breit das Spektrum der Gesundheitsthemen tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die lange Teilnehmerliste. Gesundheit fängt schon beim Wohlfühlen an, weshalb auch Experten aus den Branchen Wellness, Kosmetik und Coaching vor Ort sein werden. Prävention gehört ebenfalls dazu, wie Vertreter von Sportvereinen, Fitnessstudios und medizinischen Einrichtungen aufzeigen wollen. Aber auch die psychische Gesundheit wird berücksichtigt. So geht es in einem Vortrag etwa darum, wie man Medien- und Glücksspielsucht vorbeugen kann.

Volkskrankheiten im Fokus

In weiteren Vorträgen stehen Schmerztherapie, die Volkskrankheit Venenleiden oder Palliativmedizin im Mittelpunkt. Rechtliche Aspekte wie Patientenverfügung und Generalvollmachten werden ebenso erläutert. Zudem stellen sich in der Wahagnieshalle und im Außenbereich Pflegedienste und Anbieter von Hilfen vor. Dabei richtet sich der Infotag Hasenstab zufolge keineswegs nur an ältere Menschen. Denn Gesundheitsvorsorge sei ein Thema für alle Altersklassen. Und für Angehörige von Senioren oder schwer kranken Menschen würden ebenfalls jede Menge hilfreiche Informationen bereitgehalten. Nicht zuletzt stellten aber auch Vereine und Organisationen wie Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und First Responder Möglichkeiten vor, wie man sich selbst für die Sicherheit und Gesundheit anderer Menschen einsetzen kann.

Noch Fragen

Der Sicherheits- und Gesundheitstag beginnt am Samstag, 24. September, um 10 Uhr mit der Eröffnung in der Wahagnieshalle. Mehr Informationen und eine Übersicht zu den einzelnen Vorträgen und Teilnehmern sind im Amtsblatt der Gemeinde Böhl-Iggelheim vom 16. September zu finden. Dieses ist über die Homepage der Gemeinde unter www.boehl-iggelheim.de abrufbar.