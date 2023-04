Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Soll in der Grundschule in Altrip weiter Stoßlüften Kinder und Lehrer vor Corona schützen? Oder bekommt das Gebäude Lüftungsanlagen? Was möglich und am sinnvollsten ist, soll eine Machbarkeitsstudie ermitteln. Das dauert den Grünen zu lange.

Vor dem Hintergrund der besorgniserregenden Entwicklung der Corona-Pandemie erinnern die Altriper Grünen in einer Pressemitteilung an eine Machbarkeitsstudie zu eventuellen Lüftungsanlagen