Viel los am Wochenende in Maxdorf: Am Freitag, 13. März, ist im Carl-Bosch-Haus die nächste Ladys Night angesagt. Von 18.30 bis 21 Uhr kann die holde Weiblichkeit beim Frauenkleiderbasar Schätze aus zweiter Hand entdecken – und natürlich auch erwerben. Und das bei laut Ankündigung des Fördervereins der Haidwaldschule, der als Veranstalter fungiert, „in toller Stimmung bei chilliger Musik, bei Drinks, Flammkuchen und guter Laune.

Weiter geht es am Samstag, 14. März, mit dem 9. Spielzeug- und Kleiderbasar ebenfalls im Carl-Bosch-Haus. Der Basar geht von 9 bis 13 Uhr, Veranstalter ist auch hier der Förderverein der Haidwaldschule. Auf dem Hof der Schule selbst findet zur gleichen Zeit ein Flohmarkt statt. Die Einnahmen daraus fließen dem Förderverein zu, der auch hier der Veranstalter ist.